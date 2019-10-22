В МИД назвали условие переговоров по морской границе с Украиной

Признание Киевом российской принадлежности Крыма может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Можно предположить, что под «принудительными переговорами» Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию», – сказал Руденко, комментируя предложение Киева инициировать «принудительные» переговоры с Москвой по установлению морской границы, создать делимитационную комиссию.

По его словам, «если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами».

Руденко также заявил, что вопрос возвращения российского посла в Киев и украинского посла в Москву пока не стоит, передает РИА «Новости».

Говоря о ситуации в Донбассе, дипломат отметил, что саммит в нормандском формате возможен в ноябре при наличии политической воли. «Что касается возможного созыва нормандского саммита, то со сроками его проведения можно будет определиться после завершения разведения в Золотом и Петровском, а также согласования итоговых договоренностей встречи нормандской четверки на высшем уровне. Когда это произойдет – покажет время. При наличии политической воли все реально», – сказал Руденко.

Кроме того, по словам дипломата, Россия надеется, что Киев полностью выполнит обязательства по отводу сил в Донбассе.

«С разведением у украинцев также возникли сложности. Неожиданно в день начала этого процесса они стали требовать соблюдения семидневного режима тишины, хотя при согласовании плана-графика отвода никто из них об этом ни словом не обмолвился. Надеемся, что украинская сторона сумеет выполнить свои обязательства по разведению в полном объеме», – сказал Руденко, комментируя требования Киева о режиме тишины для разведения сил в Донбассе.

В начале октября украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в Донбассе, отмечалось, что новых попыток не будет до переговоров в Минске. Кроме того, украинские силовики разместили в Донбассе «Бук».

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