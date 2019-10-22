Опубликовано видео с места двойного убийства в хостеле в новой Москве

Следственный комитет опубликовал видео из хостела в новой Москве, где один из сотрудников зарезал двух человек.

Видео опубликовано на YouTube-канале СК России. На кадрах видно, что лестница и помещение столовой после поножовщины забрызганы кровью.

На месте работают следователи. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По данным следствия, в хостеле в новой Москве нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями.

Еще четыре человека были госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь. Среди пострадавших - жена одного из сотрудников заведения и пятеро постояльцев, передает РИА «Новости».

По подозрению в совершении убийства был задержан один из сотрудников хостела. По предварительным данным, мужчина устроил поножовщину после того, как ему отказались дать денег взаймы.

В настоящее время подозреваемого оперируют, в ходе конфликта он поранил руку.

Ранее в ночном клубе Екатеринбурга открыли стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека.