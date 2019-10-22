В России стартовала «Неделя добрых дел»

В России началась акция «Неделя добрых дел», которая приурочена к запуску онлайн-проекта «Добро.Журнал». Проект посвящен историям о простых людях, которые каждый день делают добрые дела.

«Во время акции, организатором которой выступает платформа «Добровольцы России», популярные блогеры и журналисты примут участие в мероприятиях волонтеров и некоммерческих организаций, о чем будут рассказывать в социальных сетях с упоминаниями хештегов #неделядобрыхдел и #доброжурнал, а также на платформе самого издания журнал.добро.рф», – сообщили организаторы в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что новый проект «Добро.Журнал» будет рассказывать истории людей, которые своими поступками приносят реальную пользу обществу.

Организаторы сообщили, что участники акции «Неделя добрых дел» на собственном примере покажут, что по всей стране есть люди, меняющие жизнь к лучшему. Так, в Белгородской области активисты проведут массовый субботник в урочище Горняшка, в Московской области отремонтируют ветхие библиотечные книги, а в Ульяновской области займутся восстановлением леса в рамках акции «Посади лес!».

Кроме того, в столице волонтеры-фотографы проведут благотворительные съемки подопечных фонда «Дети-бабочки», а в Воронежской области помогут провести Международный детский театральный фестиваль «Маршак».

Чтобы присоединиться к акции, нужно выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать о своем участии на журнал.добро.рф и социальных сетях, указав хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал.

Также уточняется, что написать историю для «Добро.Журнал» могут не только профессиональные журналисты, а все, кто хочет рассказать о добром деле с помощью текста, видео или фото. Лучшие авторы смогут поучаствовать во всероссийском грантовом конкурсе историй о гражданской активности.