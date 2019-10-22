Стали известны подробности смерти россиянина сразу после выхода из тюрьмы в США

Семья 41-летнего россиянина Алексея Мешкова, умершего на третий день после выхода из американской тюрьмы, заявляет, что над ним издевались, а также месяцами держали в карцере, где мужчина подорвал здоровье.

Мешков уехал в США в 2016 году на заработки, устроившись водителем грузовика. Он финансово помогал семье и планировал перевезти в Соединенные Штаты сына и жену, однако на расстоянии отношения начали разлаживаться и супруги приняли решение о разводе, передает РЕН ТВ.

О том, что с мужчиной произошло после, родные узнали лишь после его смерти. Отмечается, что о своих проблемах россиянин рассказывал лишь отцу, а тот держал эту информацию в секрете.

Сестра Мешкова рассказала, что в какой-то момент ее брат внезапно пропал, передает портал 74.ru.

«Якобы с работодателем произошел конфликт, слово за слово, вызвал полицию. Алексея забрали», – пояснила она.

Документы Мешкова на тот момент находились у его юриста. 1 декабря 2018 года мужчина планировал вернуться в Россию и оформить некоторые бумаги. За неделю до вылета он попал в федеральную тюрьму и провел там семь месяцев.

Сестра Мешкова утверждает, что его задержали незаконно и удерживали из-за отсутствия инструментов.

«Еще находясь в федеральной тюрьме, он доказывал, что не виноват. Когда он доказывал, его сажали в «холодную» – в карцер. Это у них самое жестокое, что есть. В карцере этом он провел три месяца из семи», – рассказала она.

Когда россиянина выпустили, ему дали два дня, чтобы вернуться в Россию. Однако улететь за это время он не смог – адвокат находился со всеми документами в другом штате. Мешков снова оказался в тюрьме – на этого раз в миграционной. Отпустили его в октябре.

Друг россиянина забрал его и отвез домой.

«Он планировал выходить на работу. Он ночь первую поспал, привел себя более-менее в порядок. На следующий день друг просыпается, идет в зал – и Алексей в зале сидел, как будто спал: «Леша, Леша». Но Леша не шевелится», – сообщила сестра россиянина.

Мешкову вызвали скорую, его полчаса пытались реанимировать, однако не смогли спасти.

Точная причина смерти Алексея Мешкова устанавливается – результаты экспертизы будут готовы только через три месяца. В данный момент его тело находится в морге Чикаго.

Родным россиянина дали месяц, чтобы забрать его в Россию, но для них сумма в 11 тыс. долларов оказалась слишком большой.

Доставить тело в Россию в закрытом гробу обойдется дешевле, но родственники хотели быть уверенными, что прощаются именно Мешковым, потому решили взять кредит, а также обратились за помощью к неравнодушным людям в соцсетях.

Ранее россиянка Оксана Вовк, выданная Финляндией американской стороне, рассказала о перенесенных издевательствах в тюрьме США.