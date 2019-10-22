Российский боец UFC объяснил причину популярности Хабиба Нурмагомедова

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Штирлиц и Багров обнажили самые сильные желания избирателей

Штирлиц до сих пор является в России действующим политическим символомФото: РИА Новости
Шуточный, на первый взгляд, опрос в очередной раз выиграл киногерой и персонаж анекдотов Макс Отто фон Штирлиц. На этот раз он победил в выборах президента – если бы россияне выбирали главу государства из киногероев. Однако результаты этого опроса вполне можно трактовать серьезно, а его отдельные показатели – и как весьма тревожный симптом.  Подробности...
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Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

Михал Коуделка считает, что Прага очищена от российских шпионовФото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
Целую «российскую агентурную сеть» ликвидировала контрразведка Чехии – по крайней мере, если верить словам главы этой чешской спецслужбы. Почему же в таком случае руководителем контрразведки так недоволен президент страны, на чем основываются подозрения в адрес «шпионов» – и кого именно собирается обвинить Чехия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...
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Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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              Российский боец UFC объяснил причину популярности Хабиба Нурмагомедова

              22 октября 2019, 10:01

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев объяснил причину популярности действующего чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

              «Думаю, он сильно выделяется среди других своей воспитанностью. Он показывает, как уважает других, как себя вести, оттого и другие начинают его уважать. Все возвращается», – передает «Советский спорт» слова Эмеева.

              Он добавил также, что победы Нурмагомедова принадлежат всей стране, а не идут лишь в личную копилку чемпиона.

              «В конце его карьеры на счету должно быть ноль поражений. Уверен, что в течение следующих трех лет его никто не победит», – заявил Эмеев.

              Напомним, в августе Нурмагомедов накануне боя в Абу-Даби пообещал покалечить американца Дастина Порье. 7 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде.


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