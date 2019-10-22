Российский боец UFC объяснил причину популярности Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев объяснил причину популярности действующего чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, он сильно выделяется среди других своей воспитанностью. Он показывает, как уважает других, как себя вести, оттого и другие начинают его уважать. Все возвращается», – передает «Советский спорт» слова Эмеева.

Он добавил также, что победы Нурмагомедова принадлежат всей стране, а не идут лишь в личную копилку чемпиона.

«В конце его карьеры на счету должно быть ноль поражений. Уверен, что в течение следующих трех лет его никто не победит», – заявил Эмеев.

Напомним, в августе Нурмагомедов накануне боя в Абу-Даби пообещал покалечить американца Дастина Порье. 7 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде.