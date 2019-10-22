Младенца нашли на улице в Москве

Неизвестный мужчина оставил на скамейке на улице Щепкина в Москве шестимесячную девочку, завернутую в куртку.

Младенец был обнаружен водителем такси, который вызвал скорую. Шестимесячная девочка была госпитализирована, передает «Рен ТВ».

В данный момент полиция устанавливает личность ребенка и лиц, оставивших его на улице.

Ранее следователи в Петербурге нашли и задержали родителей семимесячной девочки, брошенной без еды в частном доме.