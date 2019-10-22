Задержан убийца двух человек в новой Москве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух и ранении четырех человек в новой Москве, сообщили в столичной полиции.

«По предварительным данным, утром 22 октября в один из домов в деревне Дудкино ТиНАО города Москвы зашел мужчина и потребовал от жильцов передать ему денежные средства. Получив отказ, злоумышленник нанёс ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых от полученных травм скончались», – сообщил источник РИА «Новости».

Подозреваемого передали органам следствия.

Напомним, в понедельник нетрезвый мужчина в Москве оказал сопротивление при задержании и ранил полицейского.