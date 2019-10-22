Канадский блогер расшифровал послание на виниловой пластинке

Канадский блогер Робин Харброн обнаружил на старой виниловой пластинке христианской рок-группы Prodigal закодированное послание и расшифровал его.

Харброн в своем видеоблоге на YouTube рассказал, что, однажды он услышал историю о том, что на пластинке одного из альбомов группы под названием Electric Eye зашифрован некий код, передает РИА «Новости». Блогер нашел оригинальную пластинку и записал сигнал в конце звуковой дорожки на кассету.

Далее Харброн оцифровал полученный звук и преобразовал его в текстовый формат на восьмибитном компьютере Commodore 64. Выясниось, что компьютерный код был написан на языке BASIC, он состоял из девяти строк и содержал отрывок из Библии и цитату Альберта Эйнштейна.

Напомним, ранее французский аукционный дом Osenat в городе Фонтенбло в понедельник выставил на торги зашифрованное послание Наполеона I, датированное 20 октября 1812 года.