Во вторник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 9 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов. К вечеру ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.