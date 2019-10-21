Канделаки: У России нет новых героев

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя результаты опроса ВЦИОМ о киногероях, способных занять пост главы государства, пришла к выводу, что у России «нет новых героев».

«Как вы понимаете, кейс Зеленского продолжает быть на слуху, а вместе с ним вера в то, что киногерои могут быть реальными политиками, становится все сильнее. … Для меня неудивительно, что в голосовании среди всех возрастных категорий с 20% поддержки выиграл Штирлиц – Джеймс Бонд на все времена. 12% голосов получил профессор Преображенский из «Собачьего сердца»: видимо, интеллигенция определилась со своим кандидатом», – написала Канделаки в Telegram.

В то же время ее удивил низкий уровень поддержки Данилы Багрова из «Брата», «хотя его образ был культовым в двухтысячных», и казалось, что его поддержка сильна и сегодня.

«Несмотря на небольшую выборку респондентов, давайте сделаем выводы (а они, к сожалению, печальны), которые всем нам стоит иметь в виду. У страны нет новых героев, которые будут пропагандировать патриотизм и самоотверженность не в условиях подрывной работы против Третьего рейха, но и в наши с вами, дорогие друзья, дни. Когда впечатлительность так сильно определяет электоральный результат», – заключила Канделаки.

Так Канделаки прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому, по мнению россиян, киногерои Штирлиц и профессор Преображенский обладают качествами, необходимыми политическому лидеру.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, кем стал бы Данила Багров в современной России.