Названы регионы России с самым доступным газом

Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Сахалинской области.

Оценка доступности сетевого газа для населения в регионах России приводится в рейтинге РИА «Новости», подготовленном на основании данных Росстата. Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату. При этом для вычисления доступных кубометров газа, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть больше 6,3 тыс. кубометров сетевого газа. При этом значение показателя в разных регионах отличается более чем в семь раз.

По данным исследования, наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тыс. кубометров сетевого газа.

В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва, где на среднюю заработную плату доступно более 10 тыс. кубометров газа.

Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить менее 3 тыс. кубических метров сетевого газа.

В исследовании указано, что цены на газ в регионах России отличаются более чем в 3 раза. Самый дешевый сетевой газ в Ямало-Ненецком автономном округе стоит 4,27 рубля за кубометр.

Самая высокая цена сетевого газа в Иркутской области – 13,56 рубля за кубический метр. Это более чем вдвое выше, чем в целом по стране. При этом Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии.

Напомним, в четверг Совфед не поддержал законопроект МЭР об «углеродном сборе», посчитав, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов негативно скажется на динамике роста экономики.

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