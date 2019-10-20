Индийская армия нанесла артиллерийский удар по Кашмиру

Армия Индии нанесла по лагерям боевиков в спорной с Пакистаном области Кашмир артиллерийский удар, сообщает NDTV со ссылкой на источники.

Утверждается, что это ответ на обстрел с подконтрольной Пакистану территории, в результате которого погибли два военнослужащих и один мирный житель, передает RT.

Ранее премьер Пакистана Имран Хан заявлял, что ситуация в Кашмире может спровоцировать начало ядерной войны с Индией.