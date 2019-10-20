Сатановский назвал главную проблему в отношениях России и США

Американцы в большинстве своем про Россию ничего не знают и знать не хотят, в этом и заключается основная проблема в отношениях России и Соединенных Штатов, заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Основная проблема в отношениях со Штатами: мы для них – как с другой планеты. Американцы в большинстве своем про Россию ничего не знают и знать не хотят. Мы про них знаем многое», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

По его словам, мало кто из американцев испытывает к России «какие-то эмоции», а если они и есть, то в основном неприятные. «Поскольку подавляющее большинство тех, кто там про нас знает, в Америку эмигрировали, бежав от погромов, нищеты, голода, революции, войны или просто от советской власти», – продолжил Сатановский.

В то же время большинство в России относится к США хорошо. «Политику ее не любит и политикам не верит, но фильмы смотрит, музыку слушает, джинсы носит, книги читает и охотно ездит посмотреть, как они там живут», – написал Сатановский, отметив, что «про средний класс и богачей и не говорим»: «эти оттуда не вылезают».

США с Россией «воевать легко», считает Сатановский. «Голова ни про что болеть не будет. Нам с ними – нет. Врежешь по какому-нибудь городу, а там родня, друзья, музеи и парки, в которых был, любимое кино снимали... Нехорошо. То есть им в основном мы по фигу, они нам нет», – отметил президент Института Ближнего Востока.

По его словам, держится все на взаимном недоверии, но американцы россиян «еще и искренне и справедливо презирают и немного жалеют после распада СССР, плюс по инерции побаиваются». «Однако с учетом эволюции Украины и Грузии видят, что перековать бывшее советское в антирусское – на раз. А православные там, славяне или этнические русские, – не вопрос. Так что работают на раскол и многого добились. С прицелом на то, что в России будет так же», – заключил Сатановский.

Ранее главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян назвала источник всех проблем России с Америкой.

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