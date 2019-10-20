Назначенный Зеленским глава Киевской области ушел в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян, назначенный на эту должность в июле президентом Украины Владимиром Зеленским, написал заявление об отставке.

Он сообщил об этом в Facebook.

Вместо объяснения причин он процитировал отрывок из романа Ивана Багряного «Сад Гетсиманский»: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть».

Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна главой Киевской области 10 июля.

До назначения на должность главы области он работал в ГП НЭК «Укрэнерго» в должности замдиректора по коммуникациям и международному сотрудничеству.