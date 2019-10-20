Протоиерей Смирнов раскритиковал мужчин за любовь к футболу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз» раскритиковал мужчин, для которых просмотр футбольных матчей стал главной радостью в жизни.

«Всю жизнь – «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что – жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака», – приводит его слова «Интерфакс».

«Ну ты по улицам ходишь – храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», Спартак», – добавил отец Димитрий, отвечая на вопрос одной из зрительниц.

Ранее протоиерей Смирнов заявлял, что эпидемию рака в России стоит расценивать как наказание, так как мы, по его словам, «живем за счет убийств детей», то есть абортов.

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