Найден живым один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае

Оперативники нашли в рабочем поселке Щетинкино одного из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, он жив, его опрашивают сотрудники полиции, сообщил представитель ГУ МВД по региону Владимир Юрченко.

«Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения. Сначала числился в пропавших, сегодня нашли. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники», – передает его слова ТАСС.

В субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек, еще несколько человек числились пропавшими без вести. По делу о прорыве дамбы задержаны три человека, в том числе директор компании ООО «Сисим».

СК назвал основную версию причин прорыва дамбы.