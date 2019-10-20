В Белграде открыли мемориальную доску в память о красноармейцах-освободителях

На центральной площади Белграда в воскресенье состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о красноармейцах-освободителях. В ней приняли участие замглавы МИД Александр Грушко, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, замградоначальника Белграда Горан Весич и представители общественных организаций.

«Мы выбрали это место, чтобы жители нашего города сохраняли память об освободителях и боевом пути Сербии и России», – передает ТАСС слова Весича.

Боцан-Харченко выразил надежду, что новый памятник станет символом российско-сербской дружбы. «Это станет местом общения, дружбы и сохранения традиций свободы. Хочу также поблагодарить сербскую сторону за исключительную организацию вчерашнего визита в Белград премьера РФ Дмитрия Медведева», – сказал он.

После освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади (в настоящее время – площадь Республики). Кроме того, в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятника советским солдатам.

В ходе послевоенного восстановления Белграда югославские власти приняли решение демонтировать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году.

В октябре 2016 года власти Белграда переименовали две улицы города в честь маршала Федора Толбухина и генерала Владимира Жданова в годовщину освобождения столицы Сербии от немецко-фашистских захватчиков силами югославских партизан и частей Красной армии.