Путин поздравил работников дорожного хозяйства

Президент России Владимир Путин направил поздравление работникам и ветеранам дорожного хозяйства в связи с профессиональным праздником.

«В дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. Ведь от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом, эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов, четкое функционирование единой транспортной системы России. И конечно, качество жизни людей», – говорится в тексте поздравления.

Путин заметил, что в последние четыре года идет серьезная работа по модернизации дорожных объектов и инженерных сооружений.

«Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок. Важно не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы, уделять самое пристальное внимание надежности дорожно-транспортных объектов», – заявил президент.

Он выразил убеждение, что профессиональный потенциал, опыт, а также верность традициям и дальше будут помогать дорожникам «добиваться успеха в осуществлении намеченных целей».

Путин пожелал им «доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».