Российская биатлонистка решила выступать за сборную Сербии

Уроженка Великого Устюга Екатерина Аввакумова, которая до 2017 года выступала за сборную России, решила продолжить карьеру в национальной команде Сербии, сообщил президент сербского Союза биатлонистов Велимир Вукадин. До этого она выступала за сборную Южной Кореи.

«Екатерина решила выступать за сборную Сербии. Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией. Теперь ее переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что сейчас меняются правила переходов биатлонистов, в связи с чем процесс перехода спортсмена из одной сборной в другую может затянуться.

С 2017 года Аввакумова выступала за сборную Южной Кореи. На чемпионате мира того же года она заняла пятое место в индивидуальной гонке. На Олимпиаде 2018 года ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке.

26 октября ей исполнится 29 лет. Высшие достижения – серебряная медаль Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке, золото в смешанной эстафете на чемпионате по летнему биатлону.

Ранее на этой неделе бронзовый призер ЧМ-2017 Ольга Подчуфарова перешла в сборную Словении, а еще одна россиянка Аделина Сабитова – в сборную Белоруссии.