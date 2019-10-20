Опубликовано видео массовой драки после турнира по ММА в Сочи

На турнире по ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между представителями команд двух бойцов началась массовая драка.

Бой между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и экс-представителем UFC Али Багаутиновым. Раздельным решением судей победа была присуждена Жумагулову, сообщает Sport24.

После окончания главного боя вечера между представителями команд возник конфликт, переросший в массовую драку.