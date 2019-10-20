Пассажирский авиалайнер выполнил самый долгий в мире беспосадочный рейс

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк – Сидней продолжительностью 19 часов 16 минут, сообщается в заявлении компании.

Авиалайнер, на борту которого находились 49 пассажиров и члены экипажа, успешно приземлился в Сиднее после тестового перелета из Нью-Йорка, передает ТАСС.

Во время полета был проведен ряд экспериментов, результаты которых позволят оценить самочувствие пассажиров и членов экипажа. «Исследования помогут в будущем составить список кандидатов в члены экипажа и разработать нормативы обслуживания клиентов на сверхдальних рейсах», – сообщили в Qantas.

В дальнейшем авиаперевозчик планирует запуск сверхдальних рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Напомним, в январе прошлого года самолет впервые совершил перелет из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла.