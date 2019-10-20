Командующий курдов собрался в Вашингтон

Командир вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) в ближайшее время может прибыть в Вашингтон, сообщил телеканал CNN.

По словам источников телеканала, представители СДС обсуждают возможность визита Кобани в Вашингтон с американцами, которые не являются сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

На данный момент окончательных договоренностей о визите Кобани в Вашингтон не достигнуто, сообщает телеканал.

Накануне советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Турция якобы договорилась с Соединенными Штатами о создании в Сирии контролируемой турецкими войсками «зоны безопасности», в которую полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор.

В тот же день советник Реджепа Тайипа Эрдогана предупредил, что появление сирийской армии в оставленных американскими войсками районах для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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