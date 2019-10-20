В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами

На станции «Бельвю» в центре Берлина произошло возгорание одного из вагонов поезда дальнего следования, сообщила городская пожарная служба. По сведениям Berliner Morgenpost, загорелся вагон спецпоезда для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург».

По словам спасателей, в результате возгорания пострадали три человека, вагон получил сильные повреждения, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 октября СМИ сообщили о прибытии из Берлина в Москву радиоактивного поезда. На Белорусском вокзале состав встретили сотрудники полиции, представители МЧС, специалисты «Радона» и мобильная химическая лаборатория. Всех пассажиров поезда эвакуировали, а платформу оцепили. В ходе проверки специалисты обнаружили источник радиации в купе для маломобильных граждан.