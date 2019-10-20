В США преподаватель разоружил школьника с дробовиком

В американском городе Портленд школьный тренер разоружил 19-летнего ученика, который пришел в учебное заведение с заряженным дробовиком, сообщил телеканал ABC News.

Судя по видеозаписи, которую обнародовала прокуратура округа Малтнома, тренер подошел к вооруженному 19-летнему парню и обнял его, после чего подбежал другой преподаватель и забрал у ученика оружие, передает РИА «Новости».

«В то время я испытывал сострадание к нему. Очень часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь», – заявил позднее тренер Кинен Лоу.

На место прибыла полиция, задержавшая 19-летнего Энджела Гранадос-Диаса. Задержанный признал свою вину в том, что пронес заряженное огнестрельное оружие в общественное место. Он три года будет находиться под надзором властей.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 17 мая, однако известно о нем стало только после обнародования видеозаписи произошедшего.

Случаи стрельбы в публичных местах в США происходят нередко. Так, в августе возле университета Алабамы застрелили двух человек, еще трое получили ранения.