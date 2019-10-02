Военный журналист ответил на критику курсов «Бастион»

Российский военный журналист Евгений Поддубный заявил, что курсы экстремальной журналистики «Бастион-2019», на которые ранее пожаловался редактор РИА «Новости» Святослав Павлов, реально пройти.

«Я знаю нескольких своих коллег, которые вполне успешно их прошли. Так что могу сказать — нормальные курсы», – приводит слова Поддубного «Ридус».

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, который причастен к организации курсов как глава Союза журналистов Москвы, также видит в «Бастионе» только пользу. По его словам, ни один из прошедших курсы не был убит в горячих точках. А Павлова, который ранее бывал в Сирии, редактор «МК» назвал «мальчиком с недоразвитой психикой».

«Мы никакого расследования делать не будем, мы написаем на это и забудем про это», – заявил Гусев.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал Союз журналистов Москвы, который организовал курсы для военных репортеров. Он возмутился, что у журналистов не было возможности прекратить курсы в случае получения травм и сразу получить помощь.

Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина в свою очередь заявила, что журналист Свят Павлов не может работать в экстремальных условиях. Она назвала его «мальчиком, который попал не туда и не в то время».

Напомним, Павлов раскритиковал курсы «Бастион». По его словам, они проходили на территории воинской части 810-й бригады морской пехоты в Севастополе. По легенде учений его колонна попала в засаду, а их взяли в плен «террористы». В момент «захвата» журналист получил несколько ударов по корпусу, на следующий день «бандиты» связали ему руки, уложили на асфальт. Затем их в мешках на голове перевезли на полигон, где «издевательства и унижения продолжились».

«С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», – заявил Павлов.

По его словам, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы.