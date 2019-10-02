Экс-полицейским в Саратове предъявили обвинение за избиение задержанного до смерти

Двум бывшим сотрудникам полиции в Вольске Саратовской области предъявлено обвинение в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины.

«Двоим лицам предъявлено обвинение <...> по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий» и статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». <...> Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали полностью», – сказано в сообщении управления СК региона.

По данным следствия, 26 сентября двое полицейских в городе Вольске на служебной машине в наручниках отвезли задержанного пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти.

После этого полицейские и их непосредственные начальники были уволены.