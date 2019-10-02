Журналистка из Италии отреагировала на просьбу болельщиков показать грудь

Итальянская журналистка платформы DAZN Дилетта Леотта ответила на непристойное предложение фанатов футбольного клуба «Наполи».

Во время матча 6-го тура итальянской Серии A, в котором неаполитанцы играли дома против «Брешии», Леотта шла около фанатской трибуны и в этот момент группа болельщиков стала просить девушку «показать грудь».

В ответ на это Леотта улыбнулась и опустила вниз большой палец, после чего помахала поклонникам клуба «Наполи», передает «Рен ТВ».

Ранее в России журналиста наказали за расистский твит в адрес игрока «Спартака».