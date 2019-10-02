Американка забралась в вольер подразнить льва

В зоопарке Бронкса штата Нью-Йорк в США, девушка залезла в вольер к льву и начала дразнить зверя.

Видео инцидента было опубликовано в Instagram. На кадрах видно, как девушка, находящаяся на расстоянии нескольких метров от льва, показывает ему что-то жестами, однако хищник никак не реагирует на ее поведение.

«Она просто была там, танцевала, говорила «привет». Это было безумие», – сказал автор видео изданию News 4.

Позже инцидент подтвердили и в зоопарке, назвав действия девушки «серьезным нарушением», которое могло привести к травмам или даже смерти.

Ранее в Пекинском зоопарке панду закидали камнями.

Также были названы самые необычные предметы, попадающие в вольеры в зоопарке.