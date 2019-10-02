Спецпредставитель президента заявил о невозможности остановить взрывной рост фейков

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что технологических способов остановить рост числа искусственно созданных видео и изображений (Deepfake) нет.

«Нет никаких технологических способов и барьеров остановить резкий рост Deepfake на горизонте два–три–четыре года», – сказал Песков на Media Talk телеканала RT, передает РИА «Новости».

Deepfake – это синтез человеческого изображения, основанный на искусственном интеллекте, который применяется для наложения изображений и видео на исходные.

Песков уточнил, что доступность такого типа сетей растет, в то время как стоимость создания и потребность в мощностях снижаются. А это может привести к тому, что через некоторое время создавать Deepfake можно будет на мобильном телефоне.

«При этом постоянно развиваются проекты, связанные с формированием разного типа геоданных, которые приводят к такой возможности погружать Deepfake в то, что называется сеттингом», – добавил он.

По мнению спецпредставителя, 20-е годы могут стать эпохой сеттингов, поэтому резкий взрыв фейков, особенно в сфере гражданской журналистики, становится неизбежным.

Он также отметил, что бороться с эпохой Deepfake невозможно, однако можно и нужно инвестировать в создание каналов достоверной информации.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате подняли вопрос об ответственности социальных сетей за распространение фейков.