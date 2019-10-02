В Ливии сообщили о возможном возвращении Газпрома

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, что обговорил с Газпромом возможность возобновления работы компании в стране.

Он отметил, что обсуждения этой темы могут продолжиться в октябре, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, оценивая ситуацию в Ливии, заявил, что страна стала «прибежищем и плацдармом для деятельности разномастных террористов, ряды которых пополняют боевики».