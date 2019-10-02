Стало известно об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II из-за отказа от операции

Британское издание Express сообщило, что здоровье королевы Великобритании Елизаветы II ухудшается, сейчас она с трудом передвигается.

По данным издания, причиной недомогания стал отказ королевы от необходимой ей операции на колене в сентябре этого года, передает «Российская газета».

Отмечается, что отказ от операции может привести к тому, что Елизавете II придется передвигаться в инвалидном кресле.

«Она разговаривала с друзьями на выставке цветов в Челси и сказала, что ее колени подкашиваются. Но она не хочет делать операцию из-за времени, которое потребуется, чтобы восстановиться. Она невероятно смелая. Люди из поколения ее и (принца) Филиппа борются с проблемами и продолжают жить. И Ее Величество не любит суетиться», – отметил источник издания в Букингемском дворце.

Напомним, Елизавета II уже 67 лет является королевой Великобритании и до сих пор посещает в среднем 200 служебных мероприятиях в год. В то же время ее супруг принц Филипп прекратил исполнять официальные обязанности с осени 2017 года.