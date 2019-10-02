Организаторы начали прием заявок на студенческую олимпиаду «Я – профессионал»

Начался прием заявок на участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал», которая проходит в третий раз, сообщила руководитель проекта Валерия Касамара.

«Начиная с сегодняшнего дня студенты могут регистрироваться для участия в олимпиаде», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что заявку можно будет подать до 18 ноября.

В пресс-службе уточнили, что для регистрации участники должны заполнить форму на сайте и выбрать направления участия. Организаторы подчеркнули, что один и тот же студент может участвовать по нескольким направлениям. Ранее Касамара сообщила, что количество дисциплин в олимпиаде увеличилось по сравнению с прошлым годом с 54 до 68.

«Мы уже в третий раз запускаем олимпиаду «Я – профессионал», и могу с уверенностью сказать, что это один из самых востребованных проектов нашей президентской платформы «Россия – страна возможностей», – передает Regnum слова гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 22 ноября по 8 декабря. Результаты отбора станут известны 25 декабря. Заключительный очный этап состязаний пройдет с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа будут располагаться во всех федеральных округах страны, участники смогут выбрать из них территориально удобную.

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта 2020 года, а в начале апреля состоится торжественная церемония награждения дипломантов состязаний. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура»).

Во втором сезоне дипломантами олимпиады стали 3 тыс. 472 участника, из них 106 золотых, 139 серебряных и 190 бронзовых медалистов, 952 победителя и 2 тыс. 85 призеров.

В числе дипломантов 2019 года было более 1 тыс. учащихся выпускных курсов. Из них 977 студентов в этом году поступили в магистратуры и ординатуры престижных российских вузов.

В 2019-2020 годах для участников олимпиады будет реализована образовательная программа. Она включает в себя подготовительные видеоматериалы по всем направлениям состязаний, а также региональные выезды методических комиссий вузов-организаторов для очной подготовки региональных участников по отдельным направлениям олимпиады.

С 25 января по 28 февраля 2020 года в рамках олимпиады пройдут 18 профильных зимних школ. Зарегистрироваться на них можно в период с 1 ноября по 8 декабря 2019 года. Зимние школы – это образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских учебных курсов, где талантливые молодые люди встречаются с единомышленниками со всей страны. Лекции и мастер-классы для них проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели. Они подробно рассказывают о работе в своей отрасли и помогают участникам сориентироваться в многообразии карьерных треков. Для участия в зимних школах необходимо будет пройти дополнительный конкурс.

Зимние школы пройдут в семи российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре.

Олимпиада «Я – профессионал» входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.