В бюджет Украины на 2020 год заложили затраты на реинтеграцию Донбасса

В правительственном проекте госбюджета Украины на 2020 год предусмотрена реинтеграция Донбасса, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Относительно того, заложили ли мы реинтеграцию Донбасса. Конечно. Несмотря на то, что в программе деятельности правительства у нас нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно», – цитирует РИА «Новости» Гончарука.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал предложенный правительством страны бюджет на 2020 год унизительным для учителей, воспитателей и детей-сирот.

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина планирует занять свыше 15 млрд долларов, эти займы зафиксированы в проекте бюджета страны.

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