СК занялся инцидентом с прыжком мигрантов из окна от полицейских

Следователи проверяют инцидент, в ходе которого два гражданина Узбекистана выпрыгнули со второго этажа от сотрудников угрозыска в подмосковной Балашихе, сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, 21 сентября в одну из квартир в Балашихе прибыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции по городскому округу Балашиха, после чего двое граждан Республики Узбекистан совершили прыжок из окна, расположенного на втором этаже. Не рассчитав высоту, мужчины прыгнули на газон и повредили себе ноги», – говорится в сообщении.

СК ведет проверку инцидента, следователь выясняет основания приезда сотрудников угрозыска в квартиру и причины, по которым мужчины выпрыгнули из окна, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как добавила начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова, в настоящее время оперуполномоченные уволены, начальник отдела полиции понижен в должности, а еще 10 должностных лиц отдела привлечены к дисциплинарной ответственности.