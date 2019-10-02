Песков посоветовал не читать Telegram-каналы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о задержании топ-менеджера «Аэрофлота», посоветовал не читать Telegram-каналы.

«Не читайте Telegram-каналы», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать ситуацию.

В понедельник стало известно, что заместителя гендиректора «Аэрофлота» доставили в Следственный комитет на допрос.

Напомним, ранее в среду член общественного совета «Аэрофлота» Сергей Жорин заявил, что претензии правоохранительных органов к Александрову несправедливы.