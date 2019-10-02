ФНС назвала провокацией сообщение об утечке данных 20 млн россиян

Сообщение об утечке в Сеть персональных данных 20 млн российских налогоплательщиков не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ФНС России.

«Статья об утечке в интернет персональных данных россиян, опубликованная на портале www.comparitech.ru, не соответствует действительности и является провокацией. Проверить подлинность якобы утекших данных и существование ресурса, указанного в статье, невозможно в связи с отсутствием на него ссылки», – говорится в сообщении ФНС, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В ведомстве отметили, что уже направили официальное письмо об инциденте в Организацию экономического сотрудничества и развития.

В ФНС также подчеркнули, что «формат и структура данных, описанных в статье, не соответствуют форматам хранения данных, применяемых в ведомстве». «Более того, часть приведенных данных вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах Налоговой службы», – подчеркнули в ведомстве.

Во вторник СМИ сообщили, что данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе. Сообщалось, что в базе якобы были указаны ФИО, адреса, телефоны, паспортные данные, ИНН и суммы уплаченных налогов.