Посол в Китае раскрыл популярный стереотип о России

Популярный в Китае стереотип о том, что русские – «воинственная нация», связан с историческими событиями, рассказал российский посол в КНР Андрей Денисов.

По его словам, в китайской прессе часто встречаются рассуждения о том, что россияне – это «воинственная нация или воинственный народ», передает РИА «Новости».

«И наши китайские друзья, у меня их тут немало, в каких-то человеческих разговорах, такие вопросы задают. А правда, что вы воинственная нация? А почему? Я не уставая объясняю, что никакие мы не воинственные, а скорее даже наоборот, но просто в силу превратностей нашей исторической судьбы мы были поставлены в такие условия, по крайней мере, в последние несколько столетий, что нам постоянно приходилось от кого-то обороняться», – сказал посол.

Денисов отметил, что не нападала, а наоборот всегда оборонялась от разного рода опасности.

«Вот откуда, может быть, родилась эта легенда о нас, как о какой-то воинственной нации», – добавил он.

Также Денисов рассказал, что в отношениях Москвы и Пекина никогда не было угроз разрыва связей.

«Я думаю, что уж совсем до разрыва отношений дело не дошло бы когда-либо в прошлом, потому что ни та, ни другая сторона не была в этом заинтересована. Наоборот, были заинтересованы в том, чтобы этого не допустить», - заявил дипломат.

Однако, по его словам, «не значит, что все было гладко, история хорошо известна ныне живущим поколениям, за 70 лет бывало всякое, и взлеты, и падения, не надо этого утаивать, надо говорить об этом открыто, что делаем и мы, и наши китайские друзья».

По мнению Денисова, России и Китаю удалось преодолеть все трудности в двусторонних отношениях «и взглянуть на них с исторической точки зрения».

Посол подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких факторов, которые могли бы осложнить отношения Москвы и Пекина.

«Что касается российско-китайских отношений, то я, честно говоря, не вижу каких-либо даже потенциальных раздражителей или факторов, которые могли бы вдруг резко осложнить их развитие», – сказал Денисов.

Он также добавил, что России необходимо поднимать экономику, а сотрудничество с Китаем играет немалую роль в этом.

Глава российской дипмиссии добавил, что Россия и Китай не связаны союзническими обязательствами, но «четко понимают и уважают позиции и интересы друг друга».

По его словам, позиции двух стран совпадают объективно, и «это немалый фактор, который ведет к тому статусу отношений, который мы имеем сегодня».

Россия и Китай в среду отмечают 70-ю годовщину с момента установления отношений.

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