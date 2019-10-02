Стало известно о присвоении Чемезову звания Герой России

Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщили СМИ.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и высокопоставленного чиновника кремлевской администрации, соответствующий указ не был опубликован на сайте Кремля, однако, по словам источников, он был подписан несколько недель назад.

«Сергей Чемезов этого звания удостоен за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны», – сообщил источник.

Тем временем на портале правовой информации опубликован указ президента России о присвоении звания Героя Труда сенатору от Белгородский области Николаю Рыжкову.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что дает звание Героя России.