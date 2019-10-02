Роскачество объяснило, как правильно использовать пластик

Специалисты Роскачества составили рекомендации по правильному использованию пластиковой посуды.

«Если пластиковое изделие соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», то оно безопасно для потребителя. Но важно также и правильно его использовать. Миграция веществ из упаковки в пищу зависит не только от материала тары, но и от конкретных условий ее использования», – говорится в сообщении на сайте Роскачества.

В России существует семь видов маркировки для пластиковой продукции, в том числе для различных видов упаковки. Каждый из них имеет свое буквенное обозначение и цифру. Например, PET(E) или ПЭТ, 1 (полиэтилентерефталат) и HDPE или ПНД, 2 (полиэтилен низкого давления или полиэтилен высокой плотности). Как правило, из этих двух видов пластика делают упаковку для напитков, растительного масла и других жидкостей (например, бытовой химии).

Также существует поливинилхлорид (PVC или ПВХ, 3), полиэтилен высокого давления или низкой плотности (LDPE или ПВД, 4), который используется для производства пакетов и пленок, полипропилен (PP или ПП, 5) для контейнеров, полистирол (ПС 6) – для некоторых видов одноразовой посуды.

Остальные полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER. В эту группу входят все другие виды пластмассы, в том числе сплавы из различных видов, которые почти не поддаются переработке.

Если на пластиковой упаковке стоит маркировка ПС 6 (полистирол), значит в нее не следует наливать кипяток. Соответственно, покупать в таких стаканчиках горячий чай, кофе или горячую еду в одноразовых тарелках из этого материала тоже нельзя. При нагревании этот материал начинает выделять токсины еще до момента, как начнет плавиться.

Большинство видов пластиковой посуды не предназначено для применения при температурах более 80 градусов. А разогревать в СВЧ-печах можно пластиковую посуду только со специальной маркировкой – значком с изображением микроволновой печи.

Также не рекомендуется использовать несколько раз одноразовую посуду. Не стоит нагревать пластик, если нет соответствующей маркировки, мыть тару в горячей воде, оставлять такие бутылки с напитками около огня или под прямыми солнечными лучами.

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