Пушков придумал «правильное название» для новой антироссийской группы в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков придумал «правильное название» для новой антироссийской группы в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) «Балтик-плюс».

Сенатор усомнился в корректности названия новой антироссийской группы, а также в ее способности помешать улучшению отношений России с Европой.

«Хватит ли сил? (...) Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», – написал парламентарий в своем Twitter.

Накануне глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что для противодействия России в организации появилась постоянная группа «Балтик-плюс», в которую якобы вошли Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

Ранее в Парламентской ассамблее Европы, комментируя отказ Украины от участия в сессии организации из-за восстановления прав России, заявили, что Киев обязан направить делегацию для работы в уставных органах Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».