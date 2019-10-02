Пушков придумал «правильное название» для новой антироссийской группы в ПАСЕ

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп объявил о попытке госпереворота в США
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Российскую авиацию выманивают из-за границы
«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Украина становится опасной для американских политиков
Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...
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Как ООН борется с правами человека
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...
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Интеллигенция – это собрание негодующих праведников
Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетияПодробности...
Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс
Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате ТехасПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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