Пушков придумал «правильное название» для новой антироссийской группы в ПАСЕ

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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...
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Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...
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Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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              Пушков придумал «правильное название» для новой антироссийской группы в ПАСЕ

              2 октября 2019, 05:31

              Текст: Антон Никитин

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              Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков придумал «правильное название» для новой антироссийской группы в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) «Балтик-плюс».

              Сенатор усомнился в корректности названия новой антироссийской группы, а также в ее способности помешать улучшению отношений России с Европой.

              «Хватит ли сил? (...) Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», – написал парламентарий в своем Twitter.

              Накануне глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что для противодействия России в организации появилась постоянная группа «Балтик-плюс», в которую якобы вошли Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

              Ранее в Парламентской ассамблее Европы, комментируя отказ Украины от участия в сессии организации из-за восстановления прав России, заявили, что Киев обязан направить делегацию для работы в уставных органах Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».


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