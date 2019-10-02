В среду синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 8 градусов выше ноля. К обеду воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.