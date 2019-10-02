Представитель Заворотнюк отреагировал на сведения о возможном появлении актрисы на ТВ

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в ближайшее время якобы пройдет пресс-конференция Анастасии Заворотнюк.

Он заявил, что 2 октября в СМИ распространили устаревшие сведения. «Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация», – передает слова Христова РБК.

Перед этим СМИ сообщили со ссылкой на Христова, что актриса расскажет о своем здоровье в эфире федерального телеканала. Точной даты появления Заворотнюк на экранах не называлось.

Кроме того, в Сети появилась информация, что редактор ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» предлагал дочери актрисы Анне Заворотнюк гонорар в 15 млн рублей за выступление, однако она сама опровергла эту информацию, потребовав оставить семью в покое.

Напомним, по данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. При этом утверждалось, что актрисе стало лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату.