Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»

Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:1 в пользу «Зенита». В составе хозяев поля хет-трик оформил Артем Дзюба (14-я, с пенальти, 20-я и 80-я минута, с пенальти), по голу забили Сердар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2), у проигравших отличился Роман Еременко (83, с пенальти), передает РИА «Новости».

Дзюба повторно исполнил 11-метровый на 80-й минуте, поскольку арбитр зафиксировал, что до удара в штрафную площадь вбежал игрок ростовчан.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место (29 очков), уступая московскому «Локомотиву» по дополнительным показателям, «Ростов» идет четвертым (26 очков).

Напомним, 3 октября «Зенит» одержал победу над португальской «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД