Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка заявил, что рост реальных доходов населения в России в третьем квартале 2019 года связан со снижением инфляции и тем, что люди стали меньше платить по потребительским кредитам.

«Две причины (роста реальных доходов населения – ред.). Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы (потребительские кредиты – ред.), постепенно их темпы (роста объемов – ред.) начали снижаться, и люди стали меньше платить процентов по долгам», – сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в следующем квартале «все будет хорошо», если инфляции будет снижаться и потребительские кредиты также будут сокращаться.

«Доходы населения, кстати говоря, у нас – заработные платы, социальные выплаты – номинально они растут. Зарплаты растут по 7% при инфляции меньше 4%. Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основной источник снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель», – добавил министр.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян в третьем квартале 2019 года.