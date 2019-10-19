Болгарские врачи заперли пациентку в томографе на шесть часов

Врачи больницы в городе Павликени (Болгария) забыли 70-летнюю пациентку в компьютерном томографе, внутри которого ей пришлось провести шесть часов.

Пациентка Асенка Христова пришла в местную больницу, чтобы обследовать легкие в связи с подозрением на пневмонию, однако из лечебного учреждения она домой не вернулась, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NOVA.

Первой забила тревогу дочь женщины. Она обратилась в полицию, начались поиски. Пропавшую в итоге нашли сотрудники больницы, которые обнаружили женщину внутри томографа в запертом на ключ кабинете.

Директор больницы Анета Крыстева заявила, что «больница провела проверку» по данному случаю. Выяснилось, что пациентку в медицинском аппарате оставила лаборантка. В данный момент она находится в отпуске, по возвращении из которого ее ждет дисциплинарное взыскание.

При этом в больнице заверили, что длительное нахождение пациентки внутри аппарата компьютерной томографии не было опасным для здоровья, поскольку он был выключен.

Тем не менее, родственники пожилой женщины намерены подать на больницу в суд.

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