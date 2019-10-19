Названа личность сообщившего о бомбе на борту рейса Улан-Удэ – Москва

Опоздавший на рейс пассажир сообщил о «минировании» самолета, летевшего из Улан-Удэ в Москву, сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.

В Smartavia сообщили, что в субботу в 8.20 мск «на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет (...), который вылетел в 7.30 по маршруту Улан-Удэ – Москва», передает РИА «Новости».

«При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на борту был 141 пассажир.

Напомним, лайнер экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе.