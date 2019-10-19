Опубликованы эскизы культурно-образовательного центра на Стрелке

Автором новых проектов культурно-образовательного центра, концепция которого была представлена президенту на форуме «Россия – спортивная держава», стал известный российский архитектор Сергей Чобан.

В соцсетях появились новые эскизы центра, созданные известным российским архитектором Сергеем Чобаном, пишет «Комсомольская правда – Нижний Новгород».

Сергей Чобан – российский и немецкий архитектор, работающий в России и Европе. Член Союза немецких архитекторов (BDA), обладатель архитектурных премий и участник различных выставок. По разработанному им совместно с Питером Швегером проекту в деловом центре «Москва-Сити» возведен комплекс «Федерация».

Напомним, на интерактивной экскурсии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, как общественники спасли исторические пакгаузы, и как планируется встроить конструкции в жизнь города: «Это перешивка социально-культурной ткани города. Мы хотим перезагрузить пакгаузы через музейное пространство, поместить в специальное стекло, благодаря которому внутри сохранятся климатические условия для выставок».

«Главным объектом территории станут уникальные ажурные конструкции – наследие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, – пояснил Глеб Никитин. – Раньше пакгаузы были скрыты за кирпичными стенами, однако благодаря созданию здесь музейного комплекса они смогут обрести новую жизнь».

Самым масштабным проектом станет здание филармонии. «Филармония должна стать таким же символом для Нижнего Новгорода, как Сиднейская опера для Австралии. Представьте, из концертного зала открывается вид на рассвет над рекой». «Это гораздо, гораздо лучше, чем в Сиднее», – заключил Владимир Путин.

В концепции, показанной президенту, можно увидеть современные стеклянные здания, филармонию, напоминающую по форме лайнер, и смахивающий на космический корабль конгресс-центр. Туда же могут быть перенесены башни Шухова, которые сейчас стоят в Сормове и Балахне.