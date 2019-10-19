Российский боксер Бетербиев победил украинца Гвоздика

Россиянин Артур Бетербиев одержал победу в боксерском поединке над украинцем Александром Гвоздиком, сообщают СМИ.

Бетербиев объединил два титула чемпиона мира по боксу – по версиям WBC и IBF, передает ТАСС.

Бой прошел в Филадельфии, передает РИА «Новости».

Бетербиеву 34 года. Он одержал 15 побед, причем всегда нокаутировал соперника. Россиянин ни разу не потерпел поражения.