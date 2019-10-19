Медведев заявил о недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны

Если раньше пытались «переписать отдельные события» истории, то сейчас хотят «переписать исторический тренд», заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «людям его поколения» ревизия итогов Второй мировой войны казалась невозможной. Хотя «можно по-разному оценивать что-то», сказал Медведев, но «черное надо называть черным, фашизм – это фашизм», передает РИА «Новости» со ссылкой на сербские «Вечерние новости».

«Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута», – сказал он.

Историю переписать пытались и прежде, но теперь хотят «переписать исторический тренд, повернуть все вспять», не ограничиваясь отдельными событиями, заявил Медведев.

По его словам, если речь идет о Второй мировой войне, то «союз, который у нас был, и та совместная борьба, которую мы вели, – это, очевидно, не должно подвергаться никаким сомнениям». Однако в некоторых государствах «поставлены на поток не соответствующие историческим фактам гипотезы». В результате забывают, «для чего вообще люди боролись и отдавали свою жизнь», выдают «неприемлемые трактовки, интерпретации».

«Некоторые школьники в Европе всерьез утверждают, что Европу освобождали Соединенные Штаты Америки. Но мы же знаем, что это не так, что Европа была освобождена в значительной степени усилиями Советского Союза, конечно, при поддержке союзников из других стран. Но вот сейчас всё это уже стало общим местом», – сказал Медведев.

Он заявил, что Россия и Сербия должны противостоять этим попыткам. Медведев отметил общность в подходах двух стран к оценке событий и итогов Второй мировой войны, назвав эти оценки правдивыми, неподверженными политической эрозии и конъюнктуре.

Медведев поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за приглашение посетить страну в годовщину освобождения Белграда от фашистов.

Напомним, на сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских войск появился новый исторический раздел «Плечом к плечу сражались за свободу» с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства. В частности, в документах сообщается, что подвиг Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, был повторен дважды во время освобождения Белграда.

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