Актриса из «Ранеток» спасла дочь на отдыхе в Турции

Звезда сериалов «Обреченная стать звездой» и «Ранетки», актриса Ольга Спиркина спасла на отдыхе в Турции свою 19-летнюю дочь Марию.

«Маше стало плохо за обедом. Началось с тошноты, затем открылась рвота и диарея. Дочке становилось всё хуже и хуже», – рассказала актриса «Комсомольской правде».

Предположительно, девушке стало плохо из-за кишечной инфекции, которая в отелях часто случается по ряду причин: купание в бассейнах, употребление яичницы глазуньи, свежевыжатого сока и льда в напитках.

«Мы еще потеряли час и зря прождали обещанную страховой компанией «Скорую». Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь приступами рвоты и диареи. Скорую в итоге за 10 минут вызвали два приятных турка с ресепшн», – рассказала она.

Спиркина добавила, что в больнице персонал не разговаривал на английском. «В больнице меня не понимал никто. И пока я пыталась позвать врача и объяснить проблему, Маша продолжала синеть, её состояние ухудшалось на глазах. Только когда я повысила голос, стала жёстко разговаривать и снимать все на телефон, нам стали оказывать помощь! Иногда это тоже метод. Ну, и конечно, это все оказалось не бесплатно», – отметила она.

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